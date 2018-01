Ölvorkommen: Trump will Bohrungen in geschützten Gewässern erlauben

Liebe Leser,

die Administration von US-Präsident Trump legte Pläne vor, die es erlauben, in bisher geschützten Gebieten Öl- und Gasbohrungen vorzunehmen. Dieses Gebiet soll 90% der US-Küstengewässer umfassen. Was genau ist geplant?

Größter Vorstoß bei US Offshore-Bohrungen

Die Administration möchte bisher unter Naturschutz stehende Gebiete von Atlantik, über die Arktis, den Pazifik bis zum Golf von Mexiko wieder für Gas- und Ölbohrungen freigeben. Das erste Mal in über 30 Jahren soll auch wieder vor der kalifornischen Küste gebohrt werden dürfen. Der US- Innenminister Ryan Zinke will dies über 47 Versteigerungen realisieren, welche die Bohrrechte in den Küstengewässern beinhalten. Davon verspricht sich die Administration die Schaffung neuer Arbeitsplätze, wirtschaftliche Sicherheit und eine globale Energie-Dominanz.

Grundlage hierfür ist eine Exekutivanordnung Präsident Trumps vom April 2017 in der er eine Ausweitung der Bohrrechte des Bundes ausgerufen hat. Jedoch formierte sich in allen Lagern von Demokraten über Republikaner bis hin zur Öffentlichkeit heftiger Widerstand. Diese fordern den Schutz der Küsten vor das Wohl der Energiewirtschaft zu stellen.

Wird der US-Präsident seine Vorstellungen zum Wohle der Ölindustrie durchsetzen? Es wäre nicht das erste Mal das Trump die Belange von Unternehmen wie Exxon dem der öffentlichen Meinung vorzieht.

Ein Beitrag von Benjamin Fitzgerald.