Ölriese Exxon Mobil profitiert von Verkauf - Gewinn geht weiter zurück

IRVING (dpa-AFX) - Der US-Ölkonzern ExxonMobil hat im vierten Quartal von dem Verkauf von Geschäften in Norwegen profitiert.



Nach mehreren Gewinneinbrüchen im vergangenen Jahr sank der Überschuss zwischen Oktober und Dezember im Jahresvergleich nur noch um 5 Prozent auf 5,7 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Freitag in Irving mitteilte. Mit 3,7 Milliarden Dollar entfällt der Großteil des Gewinns aber auf den Verkauf in Norwegen. Im dritten Quartal war der Gewinn um die Hälfte eingebrochen.

Die Ölproduktion blieb im Schlussquartal leicht hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Der Energiekonzern produzierte im vierten Quartal vier Millionen Barrel (159 Liter) pro Tag und damit genauso viel wie ein Jahr zuvor. Der Konzern hat ein schweres Jahr hinter sich. Bereits vor Monaten wies das Management darauf hin, dass höhere Fördermengen die niedrigen Öl- und Gaspreise nicht ausgleichen können. Der Umsatz sank im Schlussquartal um 7 Prozent auf 67,2 Milliarden Dollar./knd/jha/