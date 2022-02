Ölpreise ziehen weiter an - Brent auf Hoch seit 2014 wegen Ukraine-Konflikt

SINGAPUR (dpa-AFX) - Der Ukraine-Konflikt hat die Ölpreise am Dienstag weiter angetrieben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 97,63 US-Dollar. Das waren 2,24 Dollar mehr als am Vortag. Zwischenzeitlich erreichte der Preis für diese Sorte den höchsten Stand seit 2014. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zog um 3,60 Dollar auf 94,67 Dollar an.

Der Russland-Ukraine-Konflikt dominiert auch am Dienstag das Geschehen. So will Russland die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkennen. Der russische Präsident Wladimir Putin ordnete zudem die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten des Landes an.

Aus dem Westen kam scharfe Kritik. Die Europäischen Union und die USA kündigten Sanktionen an. Befürchtet wird zum Beispiel, dass diese auch den Export von russischem Erdöl umfassen könnten. Russland ist eines der wichtigsten Förderländer für diesen Rohstoff. Entsprechend groß ist die Sorge vor einer Angebotsverknappung von Rohöl auf dem Weltmarkt./la/mis