Ölpreise wenig verändert

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Mittwoch wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete am späten Nachmittag 72,42 US-Dollar. Das waren 26 Cent mehr als am Vortag.



Der Preis für US-Öl lag unverändert bei 68,08 Dollar.

Die Signale für den Ölmarkt waren uneinheitlich. Tendenziell stützend wirkten die gestiegenen Rohöllagerbestände in den USA. Sie hatten laut Energieministerium um 5,8 Millionen Barrel auf 411,1 Millionen Barrel zugelegt. Analysten hatten hingegen einen Rückgang um 3,5 Millionen Barrel erwartet. Experten verwiesen auf zuletzt gestiegene Rohöleinfuhren und gesunkene Exporte.

Gestützt wurden die Preise jedoch durch ein Treffen von Opec-Vertretern und anderen Ölförderern wie Russland. Der Nachrichtenagentur Bloomberg wurde dabei auf eine förmliche Festlegung von zusätzlichen Fördermengen verzichtet. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt immer wieder eine Ausweitung gefordert./jsl/he