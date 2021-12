Ölpreise weiten Kursgewinne deutlich aus

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag anfängliche Kursgewinne deutlich ausgeweitet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 75,48 US-Dollar. Das waren 1,61 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2,03 Dollar auf 72,90 Dollar.

Die Ölpreise profitierten von den positiv aufgenommenen Entscheidungen der US-Notenbank Fed vom Vorabend. Die Fed will schneller aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik aussteigen und im kommenden Jahr voraussichtlich mit Zinsanhebungen beginnen. Die Reaktion der Aktienbörsen fiel positiv aus, was auch andere riskantere Anlageklassen wie Rohstoffen zugute kam. Offenbar vermittele die Fed das Gefühl, alles im Griff zu haben, kommentierte Commerzbank-Expertin Barbara Lambrecht.

Darüber hinaus verwies Lambrecht auf neue Lagerdaten aus den USA, die zur guten Stimmung beitrugen. Nach Angaben des Energieministeriums vom Mittwoch sind die Rohölvorräte in der vergangenen Woche deutlich gefallen. "Bei allen Einschränkungen, die für Wochenwerte gelten, waren dies zweifellos preisstützende Meldungen." Fallende Reserven werden an den Märkten meist mit steigenden Preisen quittiert, da die Entwicklung für eine steigende Ölnachfrage oder ein knapperes Angebot sprechen kann.

Die Ölpreise weiteten am Nachmittag ihre Kursgewinne deutlich aus. Der schwächelnde US-Dollar gab Auftrieb. Er gab zu den meisten wichtigen Währungen nach. Rohöl wird in Dollar gehandelt. Ein schwächerer Dollar macht Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen günstiger./jsl/zb