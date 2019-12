Ölpreise weiten Kursgewinne deutlich aus

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch ihrer Kursgewinne im Tagesverlauf deutlich ausgeweitet.



Für Auftrieb sorgten als positiv gewertete Nachrichten zum Handelskonflikt zwischen den USA und China. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 62,98 US-Dollar. Das waren 2,16 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2,12 auf 58,22 Dollar.

Die USA und China nähern sich in ihren Handelsgesprächen informierten Kreisen zufolge trotz der jüngsten Spannungen an. Dies will die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch von mit den Gesprächen vertrauten Personen erfahren haben. Die Bemerkungen von US-Präsident Donald Trump vom Dienstag, wonach sich eine Einigung noch hinziehen könnte, seien nicht so zu verstehen, dass die Gespräche feststeckten, hieß es aus den Kreisen. Am Vortag hatten Aussagen von Trump die Anleihen vorübergehend belastet.

Zudem sind die Rohölbestände der USA sind in der vergangenen Woche überraschend deutlich gefallen. Die Vorräte sanken laut US-Energieministerium um 4,9 Millionen auf 447,1 Millionen Barrel. Analysten hatten im Mittel lediglich einen Rückgang um 1,5 Millionen Barrel erwartet.

Daneben gibt es laut Commerzbank weiterhin Spekulationen, dass die Opec+ beim Treffen an diesem Donnerstag und Freitag doch stärkere Produktionskürzungen beschließen könnte. In der Opec+ kooperieren die Mitgliedsländer des Kartells und verbündete Staaten wie Russland./jsl/men