Ölpreise verlieren etwas nach starken Vortagesgewinnen

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag etwas gesunken.



Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 61,32 US-Dollar. Das waren 35 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 36 Cent auf 55,87 Dollar.

Trotz der leichten Verluste steuern die Ölpreise auf den stärksten wöchentlichen Zuwachs seit einem Monat zu. Der US-Ölpreis konnte seit Montag um mehr als vier Prozent zulegen und der Brent-Preis um knapp vier Prozent. Stärkster Preistreiber war ein überraschender Rückgang der Ölreserven in den USA, der am Mittwoch von der US-Regierung gemeldet worden war./jkr/mis