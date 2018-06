Ölpreise unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

SINGAPUR/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag an ihre Kursverluste vom Freitag angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 72,75 US-Dollar. Das waren 69 Cent weniger als am Freitag.



Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juli fiel um 1,23 Dollar auf 63,83 Dollar.

Die Anleger blicken gespannt auf ein Treffen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) in der kommende Woche. Es droht ein konfliktreiches Treffen. An diesem Freitag (22. Juni) beraten in Wien die Mitgliedstaaten des Kartells gemeinsam mit anderen wichtigen Förderländern wie zum Beispiel Russland über ihre Anfang 2017 installierte Fördergrenze.

Saudi-Arabien als mächtigstes Mitglied tritt für eine Lockerung der Grenze ein, ebenso das Nicht-Opec-Land Russland. Der Iran will hingegen gemeinsam mit dem Irak und Venezuela ein Veto gegen die Entscheidung einlegen. "Drei Opec-Gründungsmitglieder werden die Ausweitung stoppen", sagte der Vertreter des Irans bei der Opec, Hossein Kazempour Ardebili, der Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag. Für eine Ausweitung sei in der Opec Einstimmigkeit erforderlich./jsl/jha/