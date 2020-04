Ölpreise uneinheitlich - Experte: 'Ölmarkt kommt aus dem Chaos nicht heraus'

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Dienstagmittag etwas von den Verlusten aus dem frühen Handel erholt.



Während der Preis für Nordsee-Öl im Verlauf des Vormittags in die Gewinnzone drehte, konnte die Notierung für US-Öl nur einen Teil der frühen Verluste wettmachen. Seit Beginn der heftigen Turbulenzen im März hat sich die Lage nicht beruhigt. Nach wie vor sprechen Experten von chaotischen Zuständen auf dem Ölmarkt.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im Mittagshandel 20,43 Dollar. Das waren 44 Cent mehr als am Montag. Der Preis für die US-Sorte WTI sank hingegen um 91 Cent auf 11,87 Dollar je Barrel. Zeitweise war der WTI-Preis deutlich stärker bis knapp über die Marke von 10 Dollar gefallen.

"Der Ölmarkt kommt aus dem Chaos nicht heraus", erklärte Rohstoffexperte Eugen Weinberg von der Commerzbank. Als Gründe nannte er eine "massive Überversorgung" und "die Angst vor nicht ausreichenden Lagerkapazitäten". Vor diesem Hintergrund gehen Investoren dazu über, aus Ölgeschäften mit Lieferung im Juni auszusteigen und in Kontrakte mit einer längeren Laufzeit umzuschichten.

Experte Weinberg verwies darauf, dass US-Öl mit Lieferung im August derzeit etwa doppelt so teuer gehandelt wird wie mit Lieferung im Juni. Wegen der Angebotsschwemme auf dem Ölmarkt werden derzeit große Mengen eingelagert, wobei die Lagerkapazitäten laut Medienberichten teilweise an ihre Grenzen stoßen./jkr/bgf/jha/