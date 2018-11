Ölpreise stoppen Talfahrt vorerst

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

SINGAPUR/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben ihre rasante Talfahrt der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt.



Am Montag konnten sie im frühen Handel zu einer Erholung ansetzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,12 US-Dollar. Das waren 1,32 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 71 Cent auf 51,13 Dollar.

Bis zum späten Freitagabend waren die Ölpreise noch auf Talfahrt gewesen. Seit Anfang Oktober sind die Notierungen für US-Öl und für Brent-Öl um jeweils etwa 30 Prozent eingebrochen. Marktbeobachter sprachen von einem nach wie vor zu hohen Angebot und erklärten die Erholung zum Wochenauftakt mit einer Gegenbewegung am Ölmarkt.

Als eine Ursache für den jüngsten Preisverfall wird die Ölförderung in Saudi-Arabien angeführt. Nachdem US-Präsident Donald Trump das Land am Persischen Golf mehrfach aufgefordert hatte, die Fördermenge vor dem Hintergrund vergleichsweise hoher Benzinpreise in den USA zu erhöhen, sehen Experten die saudische Ölproduktion derzeit auf einem Rekordniveau. Anfang Dezember treffen sich die die Opec-Länder, um über die weitere Förderpolitik zu beraten./jkr/fba