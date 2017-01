Ölpreise steigen leicht - Aussicht auf fallende US-Reserven stützt

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch etwas gestiegen.



Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 55,66 US-Dollar und damit 19 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg um ebenfalls 19 Cent auf 52,67 Dollar.

Marktbeobachter erklärten den Anstieg der Ölpreise mit der Aussicht auf einen Rückgang der Ölreserven in den USA. Analysten gehen davon aus, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um eine Million Barrel gesunken sind. Ein Rückgang der Ölreserven kann ein Hinweis auf eine stärkere Nachfrage oder ein geringeres Angebot sein. Die US-Regierung wird die offiziellen Lagerdaten am Donnerstag veröffentlichen./jkr/stb