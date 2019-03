Ölpreise steigen leicht

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel leicht gestiegen.



Starke Impulse gab es zunächst nicht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,04 US-Dollar. Das waren 22 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 28 Cent auf 59,58 Dollar.

Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump für Aufsehen gesorgt, weil er sich zum wiederholten Male zur Förderpolitik der Opec geäußert hatte. Angesichts steigender Rohölpreise forderte er das Ölkartell auf, die Produktion auszuweiten. Die Opec befindet sich derzeit jedoch auf gegensätzlichem Kurs, mit dem sie auf einen Preiseinbruch vom vergangenen Herbst reagiert.

Die Opec und insbesondere ihr mächtigstes Mitglied Saudi-Arabien sind ein gebranntes Kind, was das Eingehen auf Forderungen Trumps angeht. Schon einmal wurde die Produktion hochgefahren, nachdem Trump öffentlich Druck aufgebaut hatte. Diese Förderausweitung war ein Auslöser des scharfen Preiseinbruchs vom Herbst./bgf/jha/