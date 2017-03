Ölpreise steigen etwas

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen.



Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 51,79 US-Dollar. Das waren fünf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im April stieg um neun Cent auf 48,84 Dollar.

Am Ölmarkt zeichnet sich der erste Preisanstieg auf Wochensicht in diesem Monat ab. Marktbeobachter erklärten die Erholung mit der jüngsten Entwicklung der Ölreserven in den USA, die zuletzt von einem Mehrjahreshoch etwas gesunken waren./jkr/she