Ölpreise steigen etwas

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag etwas gestiegen.



Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent legte zuletzt um 38 Cent auf 66,86 US-Dollar zu. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterte um 14 Cent auf 59,72 Dollar.

Die Gefahr durch den Wirbelsturm "Barry" hat sich für die Fördergebiete vor der Südküste der USA im Golf von Mexiko abgeschwächt. Mehrere Ölproduzenten schickten bereits am Montag Arbeiter zurück auf die Offshore-Plattformen, da der Sturm deutlich nachgelassen hatte.

Im Golf von Mexiko werden laut US-Energieministerium 16 Prozent der gesamten US-Rohölproduktion gewonnen. Das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami hatte den Tropensturm am Montag zu einem tropischen Tief abgestuft, warnte jedoch weiter vor Überschwemmungen.

Im weiteren Verlauf dürfte die Entwicklung der amerikanischen Ölreserven stärker in den Fokus am Ölmarkt rücken. Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) wird Daten zu den US-Lagerbeständen veröffentlichen. Durch den sturmbedingten Förderausfall im Süden der USA rechnen Experten mit einem weiteren Rückgang der Lagerbestände an Rohöl./jsl/he