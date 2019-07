Ölpreise steigen erneut

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch an ihre jüngsten Kursgewinne angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 65,11 US-Dollar. Das waren 39 Cent mehr als am Vortag.



Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 19 Cent auf 58,24 Dollar zu.

Die Sorgen vor einer Eskalation der Lage am Persischen Golf stützt die Rohölpreise. Die in den USA am Nachmittag überraschend deutlich gefallenen Rohöllagerbestände belasteten die Ölpreise allerdings nur vorübergehend zusätzlich. Dabei war der Rückgang deutlich stärker als erwartet. Die Vorräte gingen laut US-Energieministerium um 8,5 Millionen Barrel auf 436,5 Millionen Barrel zurück. Erwartet wurde lediglich ein Rückgang um 2,8 Millionen Barrel. Allerdings hatte der Intressenverband American Petroleum Institute (API) bereits am Mittwoch einen deutlichen Rückgang der privaten Rohöllagerbestännde veröffentlicht./jsl/fba