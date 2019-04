Ölpreise steigen auf höchsten Stand seit November

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag an ihre Zuwächse der vergangenen Tage angeknüpft und sind auf Jahreshöchststände gestiegen.



Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 69,23 US-Dollar. Das waren 22 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 61 Cent auf 62,20 Dollar.

Im Tageshoch wurden die jeweils höchsten Stände seit vergangenen November erzielt. Marktbeobachter nennen zwei Hauptgründe für die Preiszuwächse. Zum einen wird auf die etwas bessere Stimmung an den Finanzmärkten verwiesen, wovon riskantere Anlagen wie Rohstoffe profitieren. Zuletzt hatten recht solide Wirtschaftsdaten aus China für etwas mehr Konjunkturoptimismus gesorgt.

Darüber hinaus wird am Markt unverändert auf die Förderpolitik des Ölkartells Opec abgestellt. Zusammen mit anderen großen Produzenten, darunter Russland, hat die Organisation ihre Förderung seit Jahresanfang deutlich reduziert. Hinzu kommen ungeplante Ausfälle im Krisenstaat Venezuela. Dort sorgen schwere Stromausfälle immer wieder für Produktionseinbrüche. Zudem leidet die dortige Förderung schon seit längerem unter dem schlechten Zustand der Anlagen./bgf/he