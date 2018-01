Ölpreise steigen zu Jahresbeginn!

Liebe Leser,

aufgrund von Spannungen im Iran wie auch dem Abbau der Lagerbestände von US Rohöl stiegen die Preise zu Jahresbeginn kräftig an. Da die Demonstrationen in dem Land mit den viertgrößten Ölreserven nach Saudi-Arabien, Kanada und Venezuela nicht aufhörten, sondern sich sogar noch ausweiteten, reagierten die Investoren verschreckt und trieben die Preise so nach oben.

Sind die Spannungen langfristig gefährlich für den Ölpreis?

Da sich der Frust bestimmter Teile der iranischen Bevölkerung innerhalb der Bevölkerungszentren entlädt, und nicht in der Nähe der für die Ölförderung kritischen Infrastruktur, scheint es eher die Angst der Investoren vor kurzfristigen Engpässen zu sein. Sollte es zum Regimewechsel kommen, wäre eher mit einer Liberalisierung der Ölmärkte und damit einhergehend mit einer Ausweitung der Förderung zu rechnen. Zusätzlich zu der angespannten geopolitischen Lage in Iran trieben die Kältewelle, welche momentan die USA heimsucht, die Preise für Heizöl zusätzlich nach oben.

Die US-Administration unter Präsident Trump will nun mit einem 5 Jahres-Plan zwischen 2019-2024 ca. 90% des äußeren US Kontinentalschelfs für Gas- und Ölbohrungen freigeben. Dies soll über 47 Auktionen abgewickelt werden und Gebiete im Atlantik, Pazifik, der Arktis und Teile des Golfs von Mexiko beinhalten, in welchen Bohrungen bisher verboten waren. Die Pläne müssen erst noch ausgearbeitet werden und es ist fraglich, inwieweit sie sich mit US-Recht vereinbaren lassen.

Ein Beitrag von Benjamin Fitzgerald.