Ölpreise steigen - Deutliche Verluste auf Wochensicht

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag zugelegt und sich damit etwas von ihren deutlichen Verlusten in der laufenden Woche erholt.



Am späten Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 58,55 US-Dollar. Das waren 84 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 45 Cent auf 52,90 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung kurz vor dem Wochenende. Auf Wochensicht ging es mit den Preisen für Rohölpreise deutlich nach unten. Die Notierungen für Brent-Öl und für US-Öl sind unter das Niveau von Mitte September gefallen, als ein Angriff auf Ölanlagen in Saudi-Arabien einen Preisschock am Ölmarkt ausgelöst hatte.

Ausschlaggebend für die fallenden Ölpreise in den vergangenen Handelstagen waren schwache Konjunkturdaten aus führenden Industriestaaten, vor allem aus den USA. An den Märkten rief besondere Besorgnis hervor, dass die Schwäche der Industrie auf den bisher stabilen Dienstleistungssektor übergreift.

"Für die Ölnachfrage bedeutet dies nichts Gutes", sagte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank. Mit einem Übergreifen der Krise in der Industrie auf den Bereich Dienstleistungen sinke auch der Transportbedarf. Experte Fritsch verwies außerdem auf jüngste Aussagen des Chefs der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol. Der hatte zum wiederholten Male binnen weniger Tage vor einer weiteren Abwärtsrevision der Nachfrageprognose gewarnt./jkr/he