Ölpreise stabilisieren sich

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag im frühen Handel stabilisiert.



Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 60,69 US-Dollar. Das waren sechs Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls geringfügig um drei Cent auf 51,72 Dollar.

In den vergangenen Wochen sind die Rohölpreise stark gefallen. Seit ihrem Jahreshoch vom April ging es um etwa 20 Prozent nach unten. Wichtigster Grund sind Sorgen über die Stabilität der Erdölnachfrage wegen zahlreicher konjunktureller Risiken, darunter der Handelsstreit zwischen den USA und China.

Verstärkt werden diese Nachfragesorgen durch Lagerdaten aus den USA. Die Vorräte der weltgrößten Volkswirtschaft steigen immer weiter, wie Zahlen vom Mittwoch belegen. Allerdings ist dies nicht nur auf eine schwächere Nachfrage, sondern auch auf ein hohes Angebot zurückzuführen. So ist die US-Förderung in der vergangenen Woche auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Die USA gehören schon jetzt zu den bedeutendsten Erdölproduzenten der Welt./bgf/jha/