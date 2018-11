Ölpreise sinken leicht

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gesunken.



Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,42 US-Dollar. Das waren 37 Cent weniger als am Montag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel geringfügig um neun Cent auf 57,11 Dollar.

Nach einer rasanten Talfahrt konnten sich die Ölpreise seit Mitte November stabilisieren. Rohstoffexperten der Commerzbank sprechen aber weiter von einer "reichlichen Versorgung" des Marktes. Ihrer Einschätzung nach stehen die Ölpreise nach wie vor unter unter Druck. Für die Commerzbank-Experten gibt es keine Zweifel an der Notwendigkeit einer Produktionskürzung wichtiger Förderländer.

Seit Anfang Oktober sind die Rohölpreise um deutlich mehr als 20 Prozent gefallen. Hauptauslöser ist eine wesentlich schwächere Sanktionspolitik der USA gegenüber dem Opec-Land Iran, als dies erwartet worden war. Aus diesem Grund ist aus der Angst vor einer Ölknappheit ein Angebotsüberschuss geworden. Das lastet auf den Weltmarktpreisen./jkr/bgf/jha/