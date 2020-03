Ölpreise profitieren von Hoffnung auf Notenbanken

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag ihren am Montag begonnen Erholungskurs fortgesetzt.



Am Markt wurde auf die Hoffnung staatlicher und geldpolitischer Hilfen in der Coronavirus-Krise verwiesen. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 53,66 US-Dollar. Das waren 1,75 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 1,76 auf 48,51 Dollar.

"Die Hoffnung auf koordinierte Stimulierungsmaßnahmen von Zentralbanken und Regierungen zur Abfederung negativer konjunktureller Auswirkungen des neuartigen Coronavirus gibt den Ölpreisen Auftrieb", kommentierten die Ökonomen der Commerzbank. Die großen Zentralbanken haben ihre Handlungsbereitschaft signalisiert. So betonte der Britische Notenbankchef Mark Carney, dass man alles tun wolle, um der Wirtschaft zu helfen. Australien hat seinen Leitzins bereits am Dienstag mit Verweis auf die Folgen des Ausbruchs des Virus auf ein Rekordtief reduziert.

Für Auftrieb sorgt zudem das anstehende Treffen großer Ölproduzenten. Am Donnerstag und Freitag wollen sich das Opec-Kartell und verbündete Staaten wie Russland im Rahmen des Verbunds Opec+ treffen. Der Markt setze weiter darauf, dass sich die OPEC+ auf eine stärkere Produktionskürzung verständigen, schreibt die Commerzbank. "Ein Selbstläufer wird dies allerdings nicht." Russland sehe für eine Beteiligung an zusätzlichen Kürzungsmaßnahmen weiter keine Veranlassung. Präsident Wladimir Putin hatte am Wochenende davon gesprochen, dass Russland mit dem gegenwärtigen Preisniveau gut leben könne./jsl/la/jha/