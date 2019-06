Ölpreise ohne klare Richtung

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Mittwoch uneinheitlich gezeigt.



Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 62,03 US-Dollar. Das waren sechs Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel hingegen um 27 Cent auf 53,24 Dollar.

Seit Beginn der Woche konnten sich die Ölpreise nach der Talfahrt Ende Mai stabilisieren. Marktbeobachter gehen davon aus, dass im weiteren Tagesverlauf die Entwicklung der Ölreserven in den USA stärker in den Fokus rückt und für neue Impulse am Ölmarkt sorgen könnte.

Am Nachmittag stehen die offiziellen Daten der US-Regierung auf dem Programm. Am Markt wird mit einem Rückgang der Lagerbestände um 2,0 Millionen Barrel gerechnet.

Bereits am Vorabend war allerdings bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) einen Anstieg der landesweiten Rohölbestände in der vergangenen Woche verzeichnet hat. Die Zahlen nährten Befürchtungen eines überschüssigen Angebots in den USA. Hintergrund ist die stark steigende Rohölförderung der Vereinigten Staaten./jkr/bgf/mis