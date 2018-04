Ölpreise leicht gesunken

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag von einem hohen Niveau aus etwas nachgegeben.



Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Mittag 74,58 US-Dollar. Das waren 16 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 23 Cent auf 67,96 Dollar.

Nach wie vor wird der Ölmarkt von Befürchtungen in Atem gehalten, die USA könnten aus dem Atomabkommen mit Iran aussteigen. Eine Entscheidung darüber scheint jedoch noch nicht gefällt worden zu sein. Entsprechend äußerte sich zuletzt US-Verteidigungsminister James Mattis. Neue Sorgen hatte Frankreichs Premierminister Emmanuel Macron ausgelöst, als er diese Woche prognostizierte, US-Präsident Donald Trump werde das Abkommen vermutlich aufkündigen.

Iran ist einer der größten Produzenten im Rohölkartell Opec. Sollten die USA tatsächlich aus dem Atomabkommen mit dem Land aussteigen, dürften einstige Wirtschaftssanktionen wiederaufleben und die Rohölausfuhr des Iran erheblich verringern. Dies käme zu einem Zeitpunkt, zu dem das weltweite Ölangebot ohnehin geringer ausfällt als in den vergangenen Jahren./tos/jsl/fba