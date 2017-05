Ölpreise leicht gesunken

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben.



Ihre deutlichen Gewinne der Vortage haben sie jedoch weitgehend gehalten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fiel am Morgen um 25 Cent auf 53,62 Dollar. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete 50,91 Dollar und damit 22 Cent weniger als am Montag. Der WTI-Preis war in der Nacht zwischenzeitlich noch bis auf 51,23 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit knapp fünf Wochen.

Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach deutlichen Preiszuwächsen an den vorangegangenen Handelstagen. Grund für die positive Stimmung am Ölmarkt ist vor allem ein am Donnerstag anstehendes Treffen von Vertretern des Ölkartells Opec in Wien. Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die Opec-Staaten und Russland ihre bestehende Förderbeschränkung in das kommende Jahr hinein verlängern und dadurch das Angebot verknappen werden./tos/stb