Ölpreise leicht gesunken

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag im frühen Handel leicht gesunken.



Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 55,23 US-Dollar. Das waren 29 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 26 Cent auf 52,91 Dollar.

Deutliche Impulse für den Ölmarkt gab es zum Wochenbeginn nicht. Während die Anleger beobachten, ob das Ölkartell Opec und weitere Förderländer eine gemeinsam beschlossene Förderkürzung tatsächlich umsetzen, gab es aus den USA zuletzt Signale einer wieder gestiegenen Produktion./tos/stb