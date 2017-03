Ölpreise leicht gestiegen

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel leicht zugelegt.



Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 50,76 US-Dollar. Das waren 20 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 22 Cent auf 47,92 Dollar.

Die Blicke der Anleger richten sich auf ein Treffen von Vertretern des Ölkartells Opec und weiterer Förderländer am Wochenende in Kuwait. Dort dürfte auch darüber gesprochen werden, ob die zuletzt beschlossenen Förderkürzungen noch über die Jahresmitte hinaus verlängert werden könnten. Eine formale Entscheidung werde es aber bis zum Mai nicht geben, hieß es aus dem Handel.

Seit einigen Tagen bewegen sich die Ölpreise in einer vergleichsweise engen Spanne von etwa zwei Dollar. Weder nach unten noch nach oben konnten die Preise nachhaltig ausbrechen. Hauptthema am Markt ist neben den Opec-Förderkürzungen das hohe Angebot aus den USA. Beides zusammen führt derzeit zu einem Tauziehen am Ölmarkt./tos/fbr