Ölpreise leicht gestiegen

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen.



Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 67,97 US-Dollar. Das waren 5 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 10 Cent auf 61,70 Dollar.

Die Ölpreise hatten zuletzt merklich zugelegt. Am Freitag steht die Veröffentlichung der offiziellen Rohöllagerbestände durch die US-Regierung an. Analysten erwarten einen Rückgang. Laut Daten des privaten Institut API sind die Vorräte in der abgelaufenen Woche um 7,9 Millionen Barrel gesunken. Gestützt wurden die Ölpreise laut Händlern auch durch verbesserten Aussichten für die Weltwirtschaft./jsl/mis