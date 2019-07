Ölpreise leicht gefallen vor Entscheidung der 'Opec+'

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gefallen.



Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 64,90 US-Dollar. Das waren 16 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 12 Cent auf 58,96 Dollar.

Das Ölkartell Opec und die zehn mit ihm kooperierenden Staaten ("Opec+") haben ihre Verhandlungen über eine gemeinsame Verlängerung der Förderlimits begonnen. Der Energieminister von Saudi-Arabien, Khalid Al-Falih, zeigte sich vor Beginn der Beratungen am Dienstag in Wien optimistisch. Auf die Frage, ob die geplante Vereinbarung am Dienstag finalisiert werde, sagte er: "Absolut." Die 14 Opec-Staaten hatten sich am Montag auf eine Verlängerung um neun Monate bis 31. März 2020 geeinigt.

"Das zu erwartende Angebotsdefizit sollte die Ölpreise in den kommenden Wochen weiter steigen lassen", kommentierte Carsten Fritsch, Rohstoffexperte bei der Commerzbank. "Dazu könnten auch weitere Angebotsausfälle aus dem Iran beitragen."/jsl/bgf/fba