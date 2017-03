Ölpreise leicht gefallen

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel etwas gefallen.



Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Morgen 52,88 US-Dollar. Das waren 25 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Auslieferung im Mai fiel um 17 Cent auf 49,68 Dollar.

Händler sprachen von einer leichten Gewegenbewegung nach den Kursgewinnen an den Vortagen. Marktbeobachter erklärten den jüngsten Preisanstieg mit der Spekulation auf eine Verlängerung der Förderkürzung durch die Organisation erdölexportierender Länder (Opec). Zuvor hatte ein Vertreter des Ölkartells angedeutet, dass unter anderem Kuwait eine Verlängerung der Produktionskürzung unterstützen würde./jsl/mis