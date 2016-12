Ölpreise leicht gefallen

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gefallen.



Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete 56,00 US-Dollar. Das waren neun Cent weniger als zum Handelsschluss am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar fiel um 6 Cent auf 53,84 Dollar.

Der Handel bewegt sich wenige Tage vor Jahresschluss weiter in ruhigen Bahnen. Am Dienstag hatten die Ölpreise noch zugelegt. Die Aussicht auf einen Rückgang des weltweiten Ölangebots stützt laut Händlern die Preise tendenziell. Am Markt schaut daher weiter auf die angekündigten Kürzung der Produktionsmenge durch die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und andere Förderländer, die zu Beginn des neuen Jahres in Kraft treten soll./jsl/das