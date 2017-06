Ölpreise legen weiter leicht zu

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

SINGAPUR (dpa-AFX) - Für die Ölpreise ist es auch am Dienstag leicht nach oben gegangen.



Starke Impulse blieben wie bereits am Vortag aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 48,50 US-Dollar. Das waren 21 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterte um 18 Cent auf 46,26 Dollar.

Dass die Bohraktivitäten in den USA weiter gestiegen sind, konnte die Ölpreise bereits am Vortag nicht weiter belasten. Zuletzt waren die Notierungen mit der Sorge vor einem weiter zu hohen Angebot auf dem Weltmarkt stark unter Druck geraten. Es sehe nun aber so aus, als ob die Ölpreise einen gewissen Boden gefunden hätten, sagte Ric Spooner, Analyst von CMC Markets. Der Markt warte nun auf neue Nachrichten. Dies könnte bereits am morgigen Mittwoch der Fall sein, wenn das US-amerikanische Energieministerium seinen Ölbericht veröffentlicht./fbr/bgf/