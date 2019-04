Ölpreise legen weiter zu

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag gestiegen und haben damit an die Gewinne vom vergangenen Freitag angeknüpft. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,40 US-Dollar. Das waren 82 Cent mehr als am Freitag.



Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 42 Cent auf 60,56 Dollar.

Marktbeobachter erklärten die steigenden Ölpreise mit besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus China. In den chinesischen Industriebetrieben hatte sich die Stimmung im März überraschend stark aufgehellt. Dies habe die Sorge vor einem weiteren Abflauen der Weltwirtschaft und damit vor einer geringeren Nachfrage nach Rohöl gedämpft, hieß es weiter.

Außerdem werden die Ölpreise durch die Entwicklung der Ölförderung in den USA gestützt. Die US-Ausrüsterfirma Baker Hughes hatte am Freitag einen erneuten Rückgang der Förderanlagen gemeldet. Die Zahl der aktiven Bohrlöcher ist demnach um 8 auf 816 gesunken. Damit ging die Zahl der Förderanlagen bereits die sechste Woche in Folge zurück.

"Mit einem Plus von 27 Prozent verzeichnete Brent im ersten Quartal den stärksten Jahresauftakt seit 2005", hieß es in einer Analyse von Rohstoffexperten der Commerzbank. Ihrer Einschätzung nach kann ein Teil des Preisanstiegs als Gegenbewegung auf die starken Verluste im Schlussquartal des Vorjahres erklärt werden. "Ein nicht unerheblicher Teil ist aber den freiwilligen und unfreiwilligen Produktionskürzungen der Opec-Länder zu verdanken", schrieben die Commerzbank-Experten./jkr/elm/fba