Ölpreise legen weiter zu

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch an die Gewinne vom Vortag angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,95 US-Dollar. Das waren 75 Cent mehr als am Vortag.



Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 66 Cent auf 52,31 Dollar.

Anzeichen einer Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgten am Morgen weiter für Auftrieb. In den Konflikt der beiden größten Volkswirtschaften der Welt scheint Bewegung zu kommen. Das "Wall Street Journal" hatte am Vorabend unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person berichtet, der chinesische Vizepremier Liu He habe US-Finanzminister Steven Mnuchin und den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer in einem Telefongespräch von der Absicht unterrichtet, die Zölle auf amerikanische Autos zu senken. Es sei aber noch unklar, wann das geschehen könnte.

Außerdem rückt am Markt die Entwicklung der US-Ölreserven wieder stärker in den Fokus. Am Nachmittag stehen die offiziellen Daten der amerikanischen Regierung zur Entwicklung der Lagerbestände an Rohöl auf dem Programm. Am Markt wird damit gerechnet, dass die Ölreserven in der vergangenen Woche gesunken sind. Es wäre der zweite Rückgang in Folge. Fallende Ölreserven können ein Hinweis für ein geringeres Angebot oder eine steigende Nachfrage sein und sorgen in der Regel für Auftrieb bei den Ölpreisen./jkr/mis