Ölpreise legen leicht zu

FRANKFURT/SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen.



Die Sorge vor den Folgen eines starken tropischen Wirbelsturms in den USA habe die Preise gestützt, hieß es von Marktbeobachtern. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 77,54 US-Dollar. Das waren 17 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung stieg um vier Cent auf 67,58 Dollar.

Nach Einschätzung von Experten dürfte der Hurrikan "Florence" die Ölanlagen an der Südküste der USA nicht treffen. Allerdings wird der Wirbelsturm als vergleichsweise stark eingeschätzt und es könnte in den betroffenen Gebieten zu Engpässen bei Treibstofflieferungen kommen. In der Vergangenheit hatten starke Wirbelstürme bereits einen massiven Anstieg der Benzinpreise in den USA ausgelöst.

Zeitgleich bleibt der Handelsstreit zwischen den USA und China weiter ein bestimmendes Thema am Ölmarkt. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump Sonderzölle auf alle China-Importe angedroht. Die Sorge vor einem Handelskrieg der beiden größten Volkswirtschaften der Welt mit negativen Folgen für die gesamte Weltwirtschaft belastete die Ölpreise./jkr/jha/