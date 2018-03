Ölpreise legen leicht zu

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel etwas gestiegen.



Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde am Morgen bei 69,86 US-Dollar gehandelt. Das waren 33 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 24 Cent auf 64,62 Dollar.

Am Vortag hatten Hinweise auf ein steigendes Ölangebot in den USA zwischenzeitlich auf die Preise gedrückt; eine Erholung folgte aber schnell. Offiziellen Zahlen zufolge legten die US-Ölreserven deutlich zu. Allerdings waren zugleich die Bestände an Ölprodukten wie Benzin zurückgegangen, so dass sich die Auswirkungen am Ölmarkt in Grenzen hielten.

Meldungen über eine zeitliche Ausdehnung der Zusammenarbeit zwischen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und Russland auf möglicherweise zehn bis zwanzig Jahre konnten die Ölpreise nicht nennenswert bewegen. Opec-Generalsekretär Mohammed Barkindo hatte bestätigt, dass das Kartell eine langfristige Kooperation mit dem wichtigen Förderland Russland anstrebe. Seit geraumer Zeit gilt eine Förderkürzung, mit der die Opec-Staaten und Russland gemeinsam eine Stabilisierung der Ölpreise anstreben./tos/das