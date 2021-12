Ölpreise legen leicht zu

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwochmorgen ihre Kursgewinne vom Vortag leicht ausgebaut. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,06 US-Dollar. Das waren acht Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 23 Cent auf 71,35 Dollar.

Am Markt wurden die leichten Gewinne mit neuen Lagerdaten aus den USA erklärt. Am Vorabend hatte das American Petroleum Institute (API) einen spürbaren Rückgang der landesweiten Rohölvorräte gemeldet. Am Nachmittag veröffentlicht die Regierung ihre wöchentlichen Zahlen. Die API-Daten werden als Richtschnur dafür betrachtet.

Grundsätzlich haben sich die Erdölpreise im laufenden Jahr deutlich von ihrem Einbruch im ersten Corona-Jahr 2020 erholt, zuletzt geriet die Erholung aber etwas ins Stocken. Grund ist die rasche Ausbreitung der besonders ansteckenden Corona-Variante Omikron, die in immer mehr Ländern zu neuerlichen Beschränkungen führt, was die wirtschaftliche Aktivität und den Ölverbrauch dämpft./bgf/jha/