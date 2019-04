Ölpreise legen etwas zu

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben zur Wochenmitte ihren Preisanstieg fortgesetzt.



Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittwochmittag 71,09 US-Dollar. Das waren 48 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 54 Cent auf 64,52 Dollar.

Damit behalten die Rohölpreise ihren Aufwärtstrend bei. Am Vortag hatten sie die höchsten Stände seit fünf Monaten erreicht. Eine mögliche Zuspitzung im Libyenkonflikt verursacht derzeit Preisaufschläge. Kämpfe zwischen Regierungstruppen und ihren Gegnern waren in der vergangenen Woche hoch gekocht. Ein Gremium der Vereinten Nationen beschäftigt sich am Mittwoch mit der Gewalt in dem nordafrikanischen Land.

Nach wie vor verursachen zudem Spannungen zwischen den USA und Iran sowie die Wirtschaftskrise im ebenfalls ölreichen Venezuela ein knapperes Angebot./elm/bgf/jha/