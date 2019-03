Ölpreise legen etwas zu

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag etwas zugelegt.



Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 66,21 US-Dollar, das waren 22 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 33 Cent auf 56,56 Dollar.

Noch deutlichere zwischenzeitliche Gewinne gaben die Ölpreise am Nachmittag wieder ab. Der stark gestiegene Dollar belastete etwas. Die geldpolitische Lockerung der Europäischen Zentralbank (EZB) hatte den Euro belastet und Konjunktursorgen geschürt. Ein stärkerer Dollar macht Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen teurer./jsl/jha/