Ölpreise legen etwas zu

FRANKFURT/SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen.



Am Vorabend hatte ein Bündnis aus Opec-Staaten und anderen Förderländern eine Verlängerung des seit Jahresbeginn geltenden Produktionslimits beschlossen. Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete am Morgen 62,86 US-Dollar. Das waren 23 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Januar-Lieferung stieg um 17 Cent auf 57,57 Dollar.

Nach Einschätzung von Torsten Windels, Chefvolkswirt der NordLB, wird die beschlossene Verlängerung des Förderlimits bis Ende 2018 langfristig eine stützende Wirkung für die Ölpreise haben. Außerdem dürften die Ölpreise auch von der robusten Weltkonjunktur profitieren. Allerdings rechnet der Experte in den kommenden Handelstage nicht mit einem starken Anstieg der Ölpreise. "Getrieben durch den Boom der Schieferölindustrie in den USA dürften die Preissteigerungsfantasien begrenzt sein", sagte Windels./jkr/das