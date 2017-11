Ölpreise legen etwas zu

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

FRANKFURT/SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag vor einem wichtigen Treffen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) etwas gestiegen.



Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete am Morgen 63,41 US-Dollar. Das waren 30 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 17 Cent auf 57,47 Dollar.

Das Opec-Treffen in Wien ist das alles beherrschende Thema am Ölmarkt. Es wird erwartet, dass im Tagesverlauf ein Beschluss zur Verlängerung der aktuell geltenden Kürzung der Fördermenge gefasst werden könnte. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuletzt mit Bezug auf mit der Sache vertraute Personen gemeldet, alle Opec-Mitglieder seien zu einer Verlängerung bis Ende 2018 bereit./jkr/zb