Ölpreise legen etwas zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag etwas gestiegen.



Allerdings gaben sie anfängliche noch deutlichere Gewinne wieder ab. Die Ölpreise notierten damit etwas über ihren am Donnerstag erreichten dreimonatigen Tiefständen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 58,70 US-Dollar. Das waren 41 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 35 Cent auf 52,48 Dollar.

Mit preisbestimmend bleibt das von China ausgehende Coronavirus. In den vergangenen Tagen hatte die Angst vor breitem wirtschaftlichem Schaden die Stimmung an den Finanz- und Rohstoffmärkten erheblich getrübt. Am Donnerstag waren die Erdölpreise deshalb auf den tiefsten Stand seit Anfang Oktober gefallen.

Derzeit lasse sich noch nicht abschätzen, wie stark der nachfragedämpfende Einfluss des Coronavirus letztlich sein wird, schreibt Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch. Die Schätzungen würden von wenigen hunderttausend bis hin zu einer Million Barrel Rohöl pro Tag im laufenden Quartal schwanken. Fritsch verwies zudem auf Meldungen laut denen das Ölkartell Opec ihre nächste Sitzung auf Anfang Februar vorverlegen könnte. "Dies könnte am Markt auch als Panikreaktion aufgefasst werden und damit das Gegenteil bewirken."

Für etwas Beruhigung habe unlängst gesorgt, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO bislang keine Notwendigkeiten für Reise- und Handelsbeschränkungen sehe, hieß es am Markt. Ungeachtet dessen hatte die WHO am Donnerstag den Gesundheitsnotstand ausgerufen. Die wirtschaftlichen Folgen der Virusverbreitung sind nach wie vor kaum absehbar./jsl/bgf/jha/