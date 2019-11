Ölpreise legen etwas zu

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel etwas gestiegen.



Händler nannten positiv aufgenommene Äußerungen zum amerikanisch-chinesischen Handelsstreit als Grund. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 62,48 US-Dollar. Das waren 20 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 24 Cent auf 57,01 Dollar.

Am Markt wurden Äußerungen von Larry Kudlow, Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, als Grund für die bessere Stimmung am Rohölmarkt genannt. Kudlow hatte am späten Donnerstagabend vor Journalisten gesagt, man nähere sich einem ersten Handelsabkommen mit China, wenngleich ein solches Abkommen noch nicht in trockenen Tüchern sei. Der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt gilt als großes Konjunktur- und Nachfragerisiko am Ölmarkt./bgf/nas