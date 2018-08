Ölpreise legen deutlich zu

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag anfängliche Kursgewinne ausgeweitet.



Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete zuletzt 74,04 US-Dollar. Das waren 85 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im September stieg um 1,13 Dollar auf 69,64 Dollar.

Marktbeobachter begründeten die deutlichen Gewinne mit neuen Spekulationen über die Fördermenge im führenden Opec-Vertreter Saudi-Arabien. Aus Kreisen des Ölkartells hieß es, dass das Land die Ölproduktion im Juli gesenkt habe. In der Vorwoche war noch auf einen Anstieg der saudischen Fördermenge spekuliert worden.

Ein diplomatischer Streit zwischen Saudi-Arabien und Kanada bewegte die Ölpreise dagegen nicht nennenswert. Die Regierung in der Hauptstadt Riad hatte den kanadischen Botschafter des Landes verwiesen. Wie die saudische Nachrichtenagentur SPA weiter meldete, wurde der saudische Botschafter in Kanada zu Konsultationen nach Riad zurückgerufen. Außerdem wurde ein Handelsabkommen mit Kanada eingefroren.

Bereits am Wochenende war bekannt geworden, dass Saudi-Arabien seine Öltanker wieder durch eine wichtige Meerenge fahren lässt, die das Rote Meer und den Indischen Ozean verbindet. Vor zwei Wochen hatte das führende Opec-Land den Öltransport zwischen Jemen und dem Horn von Afrika gestoppt, nachdem zwei Supertanker einer saudischen Gesellschaft angegriffen worden waren./jsl/he