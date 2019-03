Ölpreise legen nach Rückgang der Rohölbestände in den USA zu

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch etwas gestiegen.



Am Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,14 US-Dollar. Das waren 53 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 72 Cent auf 59,75 Dollar zu.

Bis zur Mittagszeit hatten die Ölpreise noch leicht nachgegeben. Am Nachmittag dann vermeldete das US-Energieministerium einen deutlichen Rückgang der Rohölbestände in den vergangenen Wochen. Diese sind um 9,6 Millionen Barrel gefallen. Es ist stärkste Rückgang seit Juli 2018. Experten hatten hingegen mit einem Anstieg gerechnet. Als Reaktion stieg die amerikanische Sorte WTI zeitweise über die Marke von 60 Dollar. Mit 60,03 US-Dollar erreichte sie den höchsten Stand seit November 2018./hosbr/jsl/fba