Ölpreise legen zu - Lieferausfälle in Libyen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen.



Meldungen über Lieferausfälle im Opec-Land Libyen hätten für Auftrieb gesorgt, hieß es von Marktbeobachtern. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete am späten Nachmittag 51,68 US-Dollar. Das waren 93 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 87 Cent auf 48,60 Dollar.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg hat Libyen die Produktion auf seinem größten Ölfeld gestoppt. Dies reduziere die Gesamtförderung des Landes um zwanzig Prozent. Der Grund der Schließung sei unklar, hieß es in dem Bericht. Die Nachricht unterstützte die Aufwärtsbewegung der Ölpreise, die bereits am Vorabend eingesetzt hatte.

Im weiteren Handelsverlauf dürften die Entwicklung der Ölreserven in den USA stärker in den Fokus der Anleger rücken. Am Abend stehen Daten zu den Lagerbeständen an Rohöl vom private American Petroleum Institute (API) auf dem Programm. Am Mittwoch wird das US-Energieministerium seine wöchentlichen Zahlen zu den Ölreserven bekannt geben./jkr/stb