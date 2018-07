Ölpreise legen zu

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag im Nachmittagshandel zugelegt.



Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete zuletzt 73,30 US-Dollar. Das waren 40 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl zur Lieferung im August stieg um 93 Cent auf 69,69 Dollar.

Saudi-Arabien plant laut Aussagen des Energieministeriums keine Überversorgung der Märkte. Entsprechende Berichte seien ohne Grundlage, teilte das Ministerium mit. Die Ölpreise legten daraufhin zu. Das Königreich hatte zuletzt zugesagt, die Ölfördermenge anzuheben, um Lieferausfälle in Venezuela und dem Iran auszugleichen.

Zuletzt waren die Ölpreise merklich unter Druck geraten. Seit Beginn des Monats ist der Preis für Brent-Öl um etwa sieben Prozent und der für US-Öl um etwa acht Prozent gefallen. Als Ursache sehen Experten vor allem die Sorge vor einem Handelskrieg führender Industriestaaten. Der könnte das Wachstum der Weltwirtschaft bremsen und die Nachfrage nach Rohöl belasten./jsl/he