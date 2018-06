Ölpreise legen zu

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen.



Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung nach den Verlusten der vergangenen Handelstage. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 75,87 US-Dollar. Das waren 49 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung stieg um 36 Cent auf 65,88 Dollar.

Bis zum Dienstag waren die Ölpreise noch deutlich nach Hinweisen gefallen, dass die wichtigen Ölstaaten Saudi-Arabien und Russland über eine Erhöhung ihrer Fördermenge nachdenken. Zuletzt wurden die Preise aber auch durch neue Meldungen zur Entwicklung der Ölreserven in den USA gestützt. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) von einem Rückgang der amerikanischen Reserven in der vergangenen Woche um mehr als zwei Millionen Barrel ausgeht.

Ein Rückgang der Ölreserven kann ein Hinweis auf ein geringeres Angebot oder eine stärkere Nachfrage sein und stützt in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag stehen die offiziellen Daten der US-Regierung zur Entwicklung der Lagerbestände an Rohöl auf dem Programm. Hier rechnen Experten ebenfalls mit einem Rückgang der Reserven./jkr/tav

