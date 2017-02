Ölpreise legen zu

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag zugelegt.



Am frühen Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 56,22 US-Dollar. Das waren 23 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im April kletterte um 24 Cent auf 54,23 Dollar.

"Begünstigt werden die Ölpreise vom anhaltenden Kaufinteresse der spekulativen Finanzanleger", schrieben Analysten der Commerzbank. Dadurch werde allerdings das Korrekturpotenzial größer.

Die zuletzt in den USA gestiegene Zahl von Bohrlöchern belastete die Ölpreise nicht. Laut den Daten von Baker Hughes lag die Zahl der aktiven Ölbohrungen erstmals seit Oktober 2015 wieder bei mehr als 600. Auch aus diesem Grund ist laut Commerzbank der Optimismus der Finanzanleger übertrieben./tos/he