Ölpreise legen zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag von einer verbesserten Stimmung an den Finanzmärkten profitiert und zugelegt.



Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 45,22 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 42 Cent auf 42,35 Dollar zu.

Der Anstieg der Ölpreise wird mit einer allgemein positiven Stimmung an den Finanzmärkten begründet. US-Präsident Donald Trump brachte niedrigere Steuern auf Kapitalerträge ins Spiel, das könnte Börsianern zufolge die jüngste Rally noch befeuern. Trump erhofft sich davon mehr Arbeitsplätze. Außerdem habe auch die jüngsten Entwicklung der Corona-Pandemie in den USA für eine bessere Stimmung an den Finanzmärkten gesorgt, hieß es. Zuletzt war die Zahl der Neuinfektionen in verschiedenen südlichen US-Bundesstaaten gesunken.

Darüber hinaus wurden die Ölpreise auch durch einen vergleichsweise niedrigen Kurs des Dollar gestützt. Die US-Währung ist nach einer Erholung am Vortag wieder unter Druck geraten. Da Rohöl auf dem Weltmarkt in Dollar gehandelt wird, macht eine Kursschwäche der amerikanischen Währung den Rohstoff außerhalb des Dollar-Raums günstiger und kann die Nachfrage stärken./jsl/he