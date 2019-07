Ölpreise legen zu

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitagmorgen nach Vortagesverlusten wieder gestiegen.



Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent legte um 1,00 Dollar auf 62,95 US-Dollar zu. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterte um 70 Cent auf 55,99 Dollar.

Am Vortag hatten Ängste vor einer weiteren Verschärfung im Handelsstreit zwischen den USA und China die Ölpreise belastet. US-Präsident Donald Trump hatte Peking mit weiteren Strafzöllen gedroht.

Tendenziell stützend wirkt die Lage am Persischen Golf um die sich zuspitzende Konfrontation zwischen dem Iran und den USA. Nach mehreren Zwischenfällen mit Öltankern erklärte US-Präsident Donald Trump am Donnerstag, die USA hätten eine iranische Drohne, die sich dem Schiff "USS Boxer" in der Straße von Hormus genähert habe, zerstört. Der Iran bestreitet jedoch, eine Drohne verloren zu haben. Die Straße von Hormus gilt als eine der wichtigsten Handelsrouten für Öllieferungen./elm/fba